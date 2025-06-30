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30 июня, 07:15

Безопасность

Мошенники стали использовать для обмана фейковый сервис "Единый агрегатор госуслуг"

Мошенники стали использовать для обмана фейковый сервис "Единый агрегатор госуслуг"

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Мошенники начали использовать для обмана фейковый сервис "Единый агрегатор госуслуг", предупредили эксперты Президентской академии.

Злоумышленники под видом сотрудников указанного несуществующего агрегатора обещают жертвам доступ к ведомствам. При этом человека направляют на фишинговые сайты для кражи персональных данных или заставляют скачать вредоносное приложение. Схема строится на законе о запрете использования иностранных мессенджеров госструктурами, который вступил в силу в июне.

Кроме того, аферисты запугивают граждан от имени ФСБ России и полиции, выманивания деньги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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