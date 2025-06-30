Мошенники стали использовать для обмана фейковый сервис "Единый агрегатор госуслуг"

Мошенники начали использовать для обмана фейковый сервис "Единый агрегатор госуслуг", предупредили эксперты Президентской академии.

Злоумышленники под видом сотрудников указанного несуществующего агрегатора обещают жертвам доступ к ведомствам. При этом человека направляют на фишинговые сайты для кражи персональных данных или заставляют скачать вредоносное приложение. Схема строится на законе о запрете использования иностранных мессенджеров госструктурами, который вступил в силу в июне.

Кроме того, аферисты запугивают граждан от имени ФСБ России и полиции, выманивания деньги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.