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27 июня, 08:00

Безопасность

Мошенники стали использовать запрет для банков и ведомств на звонки в мессенджерах

Мошенники стали использовать запрет для банков и ведомств на звонки в мессенджерах

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В России вступил в силу закон, запрещающий банкам и официальным структурам звонить через мессенджеры. Однако мошенники придумали на основе этого новую схему и стали звонить жертвам якобы из "нового информационного агрегатора", который объединяет все ведомства.

Злоумышленники сообщают о краже средств или проблемах с законом, после чего требуют зарегистрироваться на новом портале. Затем аферисты воруют личные данные, аккаунт на "Госуслугах" и деньги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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