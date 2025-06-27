Мошенники стали использовать запрет для банков и ведомств на звонки в мессенджерах

В России вступил в силу закон, запрещающий банкам и официальным структурам звонить через мессенджеры. Однако мошенники придумали на основе этого новую схему и стали звонить жертвам якобы из "нового информационного агрегатора", который объединяет все ведомства.

Злоумышленники сообщают о краже средств или проблемах с законом, после чего требуют зарегистрироваться на новом портале. Затем аферисты воруют личные данные, аккаунт на "Госуслугах" и деньги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.