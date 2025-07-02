Депутат Немкин: мошенники начали предлагать фрилансерам срочные "заказы" с предоплатой

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Мошенники начали предлагать фрилансерам срочные "заказы" с предоплатой, однако ссылка на подтверждение оплаты ведет на фишинговый сайт, предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Парламентарий отметил, что подобные предложения аферисты могут публиковать в мессенджерах или на биржах фриланса. В объявлении будет указано простое задание, например, нужно перевести текст или обработать фото.

"Учитывая нестабильность доходов в этой сфере, предложение выглядит заманчиво, и человек теряет бдительность", – передает слова депутата RT.

Фишинговый сайт, на который ведет кнопка "подтверждения" заказа, может быть оформлен как платформа фриланса и платежный сервис. Потенциальная жертва должна ввести там номер карты, телефона и личные данные, после чего ей придет сообщение с кодом для подтверждения операции.

Таким образом, обратил внимание Немкин, мошенники получают необходимую информацию для кражи средств со счетов или для входа в банковское приложение.

"Иногда используются поддельные личные кабинеты: после ввода данных фрилансеру даже демонстрируют "страницу с балансом" или "ожидающим заказом", чтобы не вызвать подозрений", – указал он.

При других схемах злоумышленники могут дополнительно "верифицировать" человека и предложить ему подтвердить свою личность. Однако такие действия дают мошенникам больше персональных данных.

Депутат напомнил, что настоящие заказчики никогда не запрашивают личную информацию и данные для перевода предоплаты. Все операции на биржах фриланса осуществляются через интегрированные платежные системы, которые не требуют ввода кодов из СМС.

Вместе с тем Немкин посоветовал фрилансерам завести отдельную карту, установить на нее лимит и двухфакторную защиту. Также он призвал всегда обращать внимание на адрес сайтов, не переходить по сомнительным ссылкам и сохранять переписки с заказчиками. Последняя мера при необходимости поможет правоохранительным органам.

"И главное – не поддаваться спешке: там, где звучит "быстро", "срочно", "без проверки" и "предоплата", почти всегда скрывается риск", – подытожил парламентарий.

Кроме того, мошенники начали выдавать себя за сотрудников военкоматов и выманивать у россиян код доступа к аккаунту на портале "Госуслуги". В МВД РФ сообщили, что с подобной схемой злоумышленники пишут потенциальным жертвам в мессенджерах. Диалог начинается с предложения оформить приписное свидетельство или уточнить некоторые данные, после чего аферисты просят прислать код электронной очереди.