МВД предупредило о схеме мошенников, выдающих себя за сотрудников военкоматов

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Мошенники начали выдавать себя за сотрудников военкоматов и выманивать у россиян код доступа к аккаунту на портале "Госуслуги", предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, с подобной схемой злоумышленники пишут потенциальным жертвам в мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России). Диалог начинается с предложения оформить приписное свидетельство или уточнить некоторые данные, после чего аферисты просят прислать код электронной очереди.

Жертвами такой мошеннической схемы стали 10-классник из Нижегородской области и студент из Волгограда. Они прислали аферистам поступившие им коды и потеряли доступ к своим учетным записям, подчеркнула пресс-служба.

Однако злоумышленники не смогли воспользоваться данными, поскольку один молодой человек сообщил родителям о произошедшем, а второй заблокировал аккаунт и обратился к правоохранителям.

"В обоих случаях связь осуществлялась в мессенджере WhatsApp. Напоминаем, органы государственной власти, включая военкоматы, не звонят в мессенджерах", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Минцифры, МВД, Роскомнадзор и Центробанк создадут базу биометрических данных мошенников. Соответствующее поручение дал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Согласно еще одному постановлению, учреждения изучат возможность использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) операторами связи для борьбы с телефонными аферистами. В частности, инициатива предполагает блокировку вызовов злоумышленников.