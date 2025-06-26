Приставы арестовали забор на участке родителей в счет алиментов детей в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "ГУФССП России по МО (новости)"

Судебные приставы Подмосковья арестовали забор родителей для взыскания алиментов на их семерых детей. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

По данным ведомства, осенью 2024 года супруги были лишены родительских прав на семерых детей, старшему из которых скоро исполнится 17 лет, а младшему нет еще и 2 лет. Данное решение было принято, поскольку пара не обеспечивала должный уход и заботу о детях, оставляла их без еды и присмотра. Кроме того, условия жизни детей создавали угрозу их здоровью.

Суд обязал женщину и мужчину перечислять в качестве алиментов половину части доходов. В настоящее время дети находятся в приемных семьях.

В апреле этого года было заведено 12 производств о взыскании алиментов с каждого из родителей. После начала взыскивания пристав предупредила супругов об административной и уголовной ответственности.

"В ходе исполнительных действий было установлено, что должники нигде официально не трудоустроены, а потому сотрудник органов принудительного исполнения произвела расчет задолженности по алиментам исходя из средней заработной платы в Московской области", – говорится в сообщении.

В результате общая сумма задолженности составила 762 тысячи рублей. В связи с этим было принято решение об аресте имущества супругов, а поскольку они добровольно не впускали сотрудников службы, приставы сняли и арестовали металлические профлисты забора, после чего произвели арест бытовой техники, оцененной в 28 тысяч рублей. Спустя время мужчина выплатил указанную сумму.

Ранее общедоступный реестр должников по алиментам появился на сайте ФССП РФ. Черный список можно найти в разделе "Узнай о своих долгах", который находится на главной странице ведомства. Информация о должниках будет находиться в открытом доступе до полного погашения задолженности.