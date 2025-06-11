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11 июня, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": задержаны аферисты, обманувшие москвичей с заменой счетчиков

"Московский патруль": задержаны аферисты, обманувшие москвичей с заменой счетчиков

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Столичные полицейские задержали 12 аферистов, которые под видом поставщиков электроприборов меняли исправное оборудование на дешевые аналоги по завышенным ценам.

От действий мошенников пострадали сотни москвичей, причиненный ущерб оценивается в миллионы рублей. При этом многие из жертв обмана – пенсионеры. По факту случившегося следователи возбудили уголовные дела.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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