Nissan влетел в бетонное ограждение на проспекте Багратиона

Серьезная авария произошла на проспекте Багратиона по направлению в центр города. Водитель за рулем автомобиля Nissan не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. От удара машину отбросило назад и развернуло. Водитель отделался испугом и мелкими ссадинами и отказался от госпитализации.

Тем временем бетономешалка съехала в кювет в районе Рублевского шоссе в сторону МКАД. Машина перевернулась и завалилась на бок. В настоящее время решается вопрос о ее эвакуации.

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