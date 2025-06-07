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07 июня, 11:15

Происшествия

Nissan влетел в бетонное ограждение на проспекте Багратиона

Nissan влетел в бетонное ограждение на проспекте Багратиона

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Серьезная авария произошла на проспекте Багратиона по направлению в центр города. Водитель за рулем автомобиля Nissan не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. От удара машину отбросило назад и развернуло. Водитель отделался испугом и мелкими ссадинами и отказался от госпитализации.

Тем временем бетономешалка съехала в кювет в районе Рублевского шоссе в сторону МКАД. Машина перевернулась и завалилась на бок. В настоящее время решается вопрос о ее эвакуации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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