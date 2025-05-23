В Москве завершено расследование дела о попытке отравления пирожками с ртутью

Следственный комитет сообщил о завершении расследования дела о покушении на убийство, совершенном с использованием пирожков, начиненных ртутью. Преступление произошло зимой на юго-западе Москвы. По данным следствия, обвиняемый из ревности решил отравить знакомого.

Он в течение нескольких дней скупал градусники, извлекал из них ртуть и подмешивал ее в слойки из пекарни. Чтобы не вызвать подозрений, фигурант дела также съел пирожок. Пострадавший был госпитализирован и остался жив. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

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