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23 мая, 18:15

Происшествия

В Москве завершено расследование дела о попытке отравления пирожками с ртутью

В Москве завершено расследование дела о попытке отравления пирожками с ртутью

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Следственный комитет сообщил о завершении расследования дела о покушении на убийство, совершенном с использованием пирожков, начиненных ртутью. Преступление произошло зимой на юго-западе Москвы. По данным следствия, обвиняемый из ревности решил отравить знакомого.

Он в течение нескольких дней скупал градусники, извлекал из них ртуть и подмешивал ее в слойки из пекарни. Чтобы не вызвать подозрений, фигурант дела также съел пирожок. Пострадавший был госпитализирован и остался жив. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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