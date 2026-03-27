Florida Today: предполагаемое испытание гиперзвуковой ракеты Dark Eagle прошло в США

Испытание неопознанной ракеты состоялось на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Об этом сообщает Florida Today.

По данным портала, ракета была запущена в четверг, 26 марта, в сторону Атлантического океана. На опубликованной фотографии виден тонкий белый инверсионный след на фоне голубого неба. Отмечается, что никаких публичных заявлений по поводу запуска не поступало.

В свою очередь, издание Orlando Sentinel пишет, что береговая охрана США и министерство внутренней безопасности до этого опубликовали предупреждения о зонах запрета в воздушном и морском пространстве.

Аналогичные использовались при предыдущих испытаниях гиперзвуковых ракет. Последнее такое испытание произошло в апреле 2025 года. Тогда была запущена дальнобойная гиперзвуковая ракета Dark Eagle.

Ранее сообщалось, что ракета американского ракетного комплекса Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) Dark Eagle оснащена миниатюрной боевой частью весом около 13 килограммов. По данным СМИ, боеголовка Dark Eagle "относительно крошечная" для оружия большой дальности. Она также меньше той, что находится в ракете AIM-120.

Основную разрушительную силу оружия обеспечивает не масса боевой части, а кинетическая энергия гиперзвукового удара. Дальность Dark Eagle составляет до 3,5 тысячи километров.