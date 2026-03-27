27 марта, 09:16

Florida Today: предполагаемое испытание гиперзвуковой ракеты Dark Eagle прошло в США

Испытание неопознанной ракеты состоялось на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Об этом сообщает Florida Today.

По данным портала, ракета была запущена в четверг, 26 марта, в сторону Атлантического океана. На опубликованной фотографии виден тонкий белый инверсионный след на фоне голубого неба. Отмечается, что никаких публичных заявлений по поводу запуска не поступало.

В свою очередь, издание Orlando Sentinel пишет, что береговая охрана США и министерство внутренней безопасности до этого опубликовали предупреждения о зонах запрета в воздушном и морском пространстве.

Аналогичные использовались при предыдущих испытаниях гиперзвуковых ракет. Последнее такое испытание произошло в апреле 2025 года. Тогда была запущена дальнобойная гиперзвуковая ракета Dark Eagle.

Ранее сообщалось, что ракета американского ракетного комплекса Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) Dark Eagle оснащена миниатюрной боевой частью весом около 13 килограммов. По данным СМИ, боеголовка Dark Eagle "относительно крошечная" для оружия большой дальности. Она также меньше той, что находится в ракете AIM-120.

Основную разрушительную силу оружия обеспечивает не масса боевой части, а кинетическая энергия гиперзвукового удара. Дальность Dark Eagle составляет до 3,5 тысячи километров.

Главное

Как могут наказать за нарушение правил при жарке шашлыков?

За розжиг костра в парке вне специально отведенных мест грозит штраф

Если в результате пикника был причинен тяжкий вред здоровью человека, можно лишиться свободы

Читать
закрыть

Стоит ли обустраивать морские контейнеры для жизни на даче?

Контейнеры часто выбирают как альтернативу долгостроящимся кирпичным домам

Эксперты уверены: контейнеры стоит рассматривать как вариант для турбаз или кафе

Читать
закрыть

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

