TWZ: ракета Dark Eagle получила 13-килограммовую боевую часть

Ракета американского ракетного комплекса Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) Dark Eagle оснащена миниатюрной боевой частью весом около 13 килограммов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на The War Zone.

По данным издания, боеголовка Dark Eagle "относительно крошечная" для оружия большой дальности. Она также меньше той, что находится в ракете AIM-120.

В СМИ отметили, что основную разрушительную силу оружия обеспечивает не масса боевой части, а кинетическая энергия гиперзвукового удара. Дальность Dark Eagle составляет до 3,5 тысячи километров. Это расстояние она может покрыть менее чем за 20 минут.

Более того, ракета способна достичь Китая с Гуама или Тегерана из Катара, рассказал директор управления по гиперзвуковому и энергетическому оружиям генерал-лейтенант Франсиско Лозано. По его словам, производство Dark Eagle в данный момент составляет одну единицу в месяц с планом увеличения до двух.

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что США планируют разместить указанный ракетный комплекс в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Принять на вооружение американской армии ракеты, подлетное время которых от Германии до центральной части РФ составляет 6–7 минут, планируется в конце этого года, добавил министр.