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США провели второе успешное испытание многоразового гиперзвукового аппарата Talon-A в марте 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление Пентагона.

Отмечается, что во время обоих испытаний гиперзвуковой аппарат Stratolaunch Talon-A стартовал с самолета-носителя Roc, пролетел над Тихим океаном и развил скорость более 5 Махов, после чего приземлился на базе космических сил Ванденберг.

США планируют использовать испытательный аппарат Talon-A для доставки гиперзвуковых систем во время их разработки. Производители компонентов смогут тестировать двигатели, датчики и коммуникационное оборудование на борту многоразовых версий аппарата.

Также в Пентагоне добавили, что первое испытание Talon-A специально не было представлено широкой общественности.

Ранее США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Испытания проходили на базе Ванденберг в штате Калифорния.

В декабре 2024 года США испытали гиперзвуковую ракету средней дальности Dark Eagle. Комплексные летные испытания были проведены при участии военнослужащих сухопутных войск и ВМС.