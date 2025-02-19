США провели испытательный пуск МБР Minuteman III

Фото: ТАСС/Zuma/Airman 1st Class Olga Houtsma

Командование глобальных ударов Военно-воздушных сил США осуществило испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III с базы Ванденберг в штате Калифорния. Об этом сообщается на сайте базы.

Как уточняется, запуск был произведен в рамках эксплуатационных испытаний в 01:00 по тихоокеанскому времени 19 февраля (12:00 по московскому. – Прим. ред.).

В декабре прошлого года США провели успешные испытания гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности Long Range Hypersonic Weapon (LRHW). Комплексные летные испытания неядерной гиперзвуковой ракеты были проведены при участии военнослужащих сухопутных войск и ВМС.

LRHW способна преодолевать расстояние до трех тысяч километров, а гиперзвуковой планирующий блок ракеты, по задумке конструкторов корпорации Lockheed Martin, разрабатывающей ракету, должен развивать скорость свыше 6 000 километров в час.

Кроме того, стало известно, что Япония и США планируют потратить 3 миллиарда долларов на разработку новой ракеты для перехвата гиперзвукового оружия. Миллиард долларов из общей суммы разработки выделит Япония, остальные расходы покроют США.

