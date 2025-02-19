Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 15:40

Политика

США провели испытательный пуск МБР Minuteman III

Фото: ТАСС/Zuma/Airman 1st Class Olga Houtsma

Командование глобальных ударов Военно-воздушных сил США осуществило испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III с базы Ванденберг в штате Калифорния. Об этом сообщается на сайте базы.

Как уточняется, запуск был произведен в рамках эксплуатационных испытаний в 01:00 по тихоокеанскому времени 19 февраля (12:00 по московскому. – Прим. ред.).

В декабре прошлого года США провели успешные испытания гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности Long Range Hypersonic Weapon (LRHW). Комплексные летные испытания неядерной гиперзвуковой ракеты были проведены при участии военнослужащих сухопутных войск и ВМС.

LRHW способна преодолевать расстояние до трех тысяч километров, а гиперзвуковой планирующий блок ракеты, по задумке конструкторов корпорации Lockheed Martin, разрабатывающей ракету, должен развивать скорость свыше 6 000 километров в час.

Кроме того, стало известно, что Япония и США планируют потратить 3 миллиарда долларов на разработку новой ракеты для перехвата гиперзвукового оружия. Миллиард долларов из общей суммы разработки выделит Япония, остальные расходы покроют США.

ВС США провели испытания гиперзвукового оружия

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика