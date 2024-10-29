29 октября, 23:09Политика
Пентагон заявил, что США не станут менять расстановку своих сил в связи с учениями РФ
Фото: Министерство обороны РФ
США не планируют менять расстановку сил из-за российских ядерных учений, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
"Это запланированные регулярные учения, никакого сюрприза", – цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. В итоге российские силы отработали массированный ядерный удар в ответ на удар противника. О ходе тренировки Путину доложил министр обороны Андрей Белоусов.