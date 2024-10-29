Белоусов доложил Путину об отработке ответного ядерного удара

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Вооруженные силы России отработали массированный ядерный удар в ответ на удар противника при тренировке сил ядерного сдерживания, сообщили в российском Минобороны.

О ходе тренировки Владимиру Путину доложил министр обороны Андрей Белоусов.

Как подчеркнули в оборонном ведомстве, задачи маневров были выполнены в полном объеме. Все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики.

"Осуществлена проверка уровня подготовленности органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчиненными войсками", – уточнили в министерстве.

В рамках тренировки с атомных подлодок из Баренцева и Охотского морей выполнили пуски баллистических ракет "Синева" и "Булава". С Плесецка по полигону Кура на Камчатке запустили межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс". Кроме того, к учениям привлекли самолеты Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Ранее Путин заявил о расширении применения ядерного сдерживания в проекте ядерной доктрины. По словам президента, теперь причиной для нанесения ядерного ответа может стать агрессия против России неядерного государства совместно с ядерным. Также основанием станет критическая угроза суверенитету, включая угрозы обычным оружием.

При этом Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, подчеркнул президент. Страна будет продолжать поддерживать свои ядерные силы на уровне необходимой достаточности. Путин подчеркнул, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что применение ядерного оружия является крайней мерой.