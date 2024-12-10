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10 декабря, 19:09

Политика

США провели первый успешный тест по перехвату баллистической ракеты средней дальности

Фото: Mark Wright/Missile Defense Agency via AP, File

Вашингтон впервые провел успешный тест по перехвату баллистической ракеты средней дальности вблизи побережья острова Гуам. Об этом заявили в Пентагоне, передает РИА Новости.

"Агентство по противоракетной обороне в сотрудничестве с партнерами министерства обороны США впервые успешно провело перехват баллистической ракеты в реальном времени", – следует из сообщения министерства.

В перехвате Соединенные Штаты задействовали систему противоракетной обороны Aegis, интегрированную с радаром AN/TPY-6 и системой вертикального пуска.

Ранее США провели попытку тестового запуска гиперзвукового оружия. Тестирование позволило получить важные данные для дальнейшего прогресса страны.

Кроме того, стало известно, что Япония и США планируют потратить 3 миллиарда долларов на разработку новой ракеты для перехвата гиперзвукового оружия. Миллиард долларов из общей суммы разработки выделит Япония, остальные расходы покроет США.

ВС США провели испытания гиперзвукового оружия

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