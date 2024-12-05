Герасимов уведомил США об учениях ВМФ и ВКС в Средиземном море

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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов уведомил председателя комитета начальников штабов ВС США Чарльза Брауна об учениях российских ВМФ и ВКС в Средиземном море.

Отмечается, что телефонный разговор Герасимова и Брауна состоялся 27 ноября.

"В ходе беседы американская сторона была уведомлена об учениях в восточной части Средиземного моря группировок сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России с выполнением практических стрельб и пусков высокоточных ракет", – говорится в телеграм-канале Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что США были уведомлены, чтобы предотвратить возможные инциденты, так как вблизи района учений расположены корабли НАТО.

Ранее в Яванском море российские и индонезийские корабли провели совместные учения "Орруда-2024" по освобождению захваченного террористами судна и противодействию безэкипажным катерам.

Со стороны РФ в учениях принимали участие корветы "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", "Громкий" и судно обеспечения "Печенга", а со стороны Индонезии – фрегат "И Густи Нгурах Рай" с корветом "Франц Каисиепо".