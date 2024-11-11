Российско-индонезийские учения прошли в Яванском море

Фото: министерство обороны РФ

Российские и индонезийские корабли провели совместные учения "Орруда-2024" по освобождению захваченного террористами судна и противодействию безэкипажным катерам в Яванском море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

В первый день учений экипажи кораблей провели маневрирование и тренировку по связи, отработали досмотр подозрительных судов, а также блокирование и освобождение выявленного условно захваченного террористами судна.

Во второй день военные проходили тренировки по противодействию безэкипажным катерам со стрельбой из автоматических артиллерийских установок и стрелкового оружия. Кроме того, прошли тренировки по спасению на море.

Со стороны РФ в учениях принимали участие корветы "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", "Громкий" и судно обеспечения "Печенга", а со стороны Индонезии – фрегат "И Густи Нгурах Рай" с корветом "Франц Каисиепо".

Ранее Вооруженные силы России отработали массированный ядерный удар в ответ на удар противника при тренировке сил ядерного сдерживания. Задачи маневров были выполнены в полном объеме. Все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики.

Между тем Владимир Путин заявлял о возможности проведения совместных военных учений России и КНДР. Он напомнил о пункте договора двух стран о военной помощи. В частности, там есть статья 4, которая говорит о взаимной помощи в случае агрессии со стороны другого государства.