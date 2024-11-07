Путин допустил проведение совместных военных учений РФ и КНДР

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Владимир Путин заявил о возможности проведения совместных военных учений России и КНДР.

Он напомнил о пункте договора двух стран о военной помощи. В частности, там есть статья 4, которая говорит о взаимной помощи в случае агрессии со стороны другого государства.

"Посмотрим, можем и учения проводить, почему нет-то", – заявил глава государства на пленарной сессии "Валдая".

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 14 октября.

Договор был подписан в середине июня 2024 года, когда российский лидер приезжал в Северную Корею с рабочей поездкой. Тогда, комментируя положение о взаимной обороне в случае нападения, Путин указывал на заявления США и прочих государств НАТО о поставках высокоточных систем вооружений большого радиуса действий, а также самолетов F16 и других видов вооружения и техники, которые могут быть использованы для нанесения ударов по российской территории.

