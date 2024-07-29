США протестировали гиперзвуковое оружие

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США провели попытку тестового запуска гиперзвукового оружия. Об этом со ссылкой на американского военного чиновника сообщает РИА Новости.

"Армия и ВМС США недавно провели испытание обычной гиперзвуковой системы на космической станции на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде <…> Это испытание стало важным этапом в разработке оперативной гиперзвуковой технологии", – заявил собеседник агентства.

Чиновник рассказал, что тестирование позволило получить важные данные для дальнейшего прогресса США в гиперзвуковом оружии, однако не стал уточнять, был ли пуск успешным.

Ранее сообщалось, что Япония и США потратят 3 миллиарда долларов на разработку новой ракеты для перехвата гиперзвукового оружия. Миллиард долларов из общей суммы разработки выделит Япония, остальные расходы покроет США.

До этого министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что Соединенные Штаты сталкиваются с проблемами доступности и возможностей для проведения тестирования гиперзвукового оружия.

