В США испытали гиперзвуковую ракету средней дальности Dark Eagle

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США провели успешные испытания гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности Long Range Hypersonic Weapon (LRHW). Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Ракета с названием Dark Eagle ("Темный орел") была запущена из штатной пусковой установки на мысе Канаверал.

В Пентагоне сообщили, что данные испытания стали вторыми успешными в текущем году. Комплексные летные испытания неядерной гиперзвуковой ракеты были проведены при участии военнослужащих сухопутных войск и ВМС.

LRHW способна преодолевать расстояние до трех тысяч километров, а гиперзвуковой планирующий блок ракеты, по задумке конструкторов корпорации Lockheed Martin, разрабатывающей ракету, должен развивать скорость свыше 6 000 километров в час.

Ранее США провели попытку тестового запуска гиперзвукового оружия. Тестирование позволило получить важные данные для дальнейшего прогресса страны.

Кроме того, стало известно, что Япония и США планируют потратить 3 миллиарда долларов на разработку новой ракеты для перехвата гиперзвукового оружия. Миллиард долларов из общей суммы разработки выделит Япония, остальные расходы покроет США.

