"Коммерсант": в Дубае при участии России прошла закрытая встреча пяти ядерных держав

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Россия, США, Китай, Франция и Великобритания провели закрытую встречу ядерных держав, которая прошла в Дубае в ОАЭ. Об этом пишет "Коммерсант".

"Встреча представителей ядерной "пятерки" прошла в Дубае еще 4 декабря, однако сообщил о ней МИД КНР только 10 декабря. Это были первые полноценные консультации в рамках годового председательства Китая в формате ядерной "пятерки". Ключевой темой встречи, как следует из сообщения МИД КНР, стали ядерные доктрины", – указано в сообщении.

В материале указано, что разрыв во времени между встречей и объявлением о ней связан с тщательным согласованием общего коммюнике. Кроме того, отмечается, что встречи в таком формате всегда были малопубличными, а после начала СВО стали практически полностью закрытыми.

Так, российская сторона во время своего председательства о состоявшихся консультациях официально сообщала в двух-трех предложениях, а США о некоторых встречах не сообщали ни слова. Релиз МИД Китая стал более подробным.

Согласно сообщению китайского МИД, стороны провели "откровенную дискуссию по тематике ядерных доктрин". Кроме того, такое обсуждение сочли "своевременным" в целях углубления понимания ядерных доктрин друг друга и во избежание недопонимания и просчетов.

Владимир Путин 19 ноября утвердил обновленную ядерную доктрину. Согласно документу, ядерное оружие – крайняя мера для защиты суверенитета России, однако из-за новых военных угроз и рисков для страны потребовалось уточнить параметры.

Отныне агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны будет считаться их совместным нападением на РФ. Также Россия может ответить ядерным оружием при критической угрозе своему суверенитету даже обычным оружием.

