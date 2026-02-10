Форма поиска по сайту

10 февраля, 21:37

Политика

Европейская компания Hypersonica испытала прототип гиперзвуковой ракеты

Фото: hypersonica.com

Германо-британская аэрокосмическая компания Hypersonica успешно провела испытательный полет прототипа гиперзвуковой ракеты на космодроме Аннейя в Норвегии. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Прототип разогнался до скорости более 6 Махов и преодолел расстояние свыше 300 километров. Во время подъема и последующего спуска через атмосферу все системы работали в штатном режиме, а отдельные компоненты протестировали на гиперзвуковых скоростях.

В компании отметили, что стали первой частной оборонной фирмой в Европе, достигшей такого технологического этапа. По словам соучредителей Hypersonica Филиппа Керта и Марка Эвенца, результаты испытаний позволят ускорить разработку высокоскоростных ударных систем и помогут в анализе характеристик вооружений.

В Hypersonica добавили, что планируют создать первую в Европе "суверенную" гиперзвуковую ударную систему к 2029 году.

Ранее КНДР испытала крупнокалиберную РСЗО обновленного типа. Огневые испытания прошли 27 января. Четыре снаряда поразили морскую мишень на расстоянии 358,5 километра.

А в начале января СМИ сообщали, что КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету в сторону Японского моря.

