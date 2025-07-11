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11 июля, 21:31

Политика

Захарова заявила, что поставщики оружия Киеву спонсируют "террористическое отребье"

Фото: ТАСС/АР/Evgeniy Maloletka

Поставщики оружия Украине спонсируют "террористическое отребье", заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку украинских военных по дому в Алешках Херсонской области.

"Те, кто поставляет киевскому режиму оружие, становятся соучастниками убийства мирных граждан, уничтожения гражданской инфраструктуры, потому что знают факты и продолжают спонсировать террористическое отребье на Банковой", – сказала дипломат.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пятиэтажный жилой дом в Алешках 11 июля. В результате здание обрушилось, под завалами остаются десятки людей, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его информации, украинские военные сбросили на здание две авиабомбы. Кроме того, украинские дроны, которые контролировали прилегающую к дому территорию, мешали спасателям и коммунальщикам выполнять свою работу, добавил глава субъекта.

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