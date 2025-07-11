Люди остаются под завалами разрушенного после атаки ВСУ дома в Алешках

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Десятки людей остаются под завалами разрушенного после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) дома в городе Алешки Херсонской области, сообщил губернатор субъекта Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

По его данным, украинская армия сбросила на здание две авиабомбы, в результате чего строение было практически уничтожено. Информация о пострадавших при ЧП уточняется.

"Поисковые работы осложнены – в небе вражеские дроны", – добавил глава региона.

Он уточнил, украинские FPV-дроны и дроны-разведчики контролируют прилегающую к дому территорию. Они мешают спасателям и сотрудникам коммунальных служб выполнять свою работу.

О дополнительных мерах, принимаемых для спасения мирных жителей, находящихся под завалами, власти региона сообщат после того, как специалисты приступят к разбору завалов, подчеркнул Сальдо в беседе с ТАСС.

Об атаке ВСУ на жилой дом стало известно вечером 11 июля. В настоящий момент на месте инцидента находятся сотрудники оперативных служб. Однако, уточнял пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко, военнослужащие Украины предпринимают попытки продолжить атаки.