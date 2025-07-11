В России могут обновить механизмы допуска пожилых людей к вождению авто

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Механизмы определения допуска пожилых людей к участию в дорожном движении в качестве водителей нуждаются в усовершенствовании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036-го.

В документе говорится, что с 2017 по 2024 год число ДТП по вине водителей в возрасте 60 лет и старше увеличилось на 25%, погибших – на 33%, раненых – на 22%.

Такие водители чаще становятся виновниками аварий по сравнению с представителями других возрастных групп, указано в проекте. Отмечается, что на пожилых граждан приходит более трети всех погибших пешеходов и велосипедистов.

При этом на фоне прогнозируемого снижения общей численности населения ожидается увеличение доли лиц старшего поколения. Например, в 2030 году их доля в общей структуре населения составит 25,8%, а к 2036-му – 27,7%. В результате вырастет количество участников дорожного движения, которые будут более уязвимы к совершению ДТП.

"Изложенное потребует адаптацию лиц старшего поколения ‎к безопасному участию в дорожном движении, совершенствование механизмов определения их пригодности к безопасному участию ‎в дорожном движении, в первую очередь, в качестве водителей, а также развитие соответствующей инфраструктуры и конструкции транспортных средств", – написано в документе.

Тем временем количество аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) снизилось в Москве на 59,8% с начала года. За полгода на столичных дорогах зарегистрировали 297 ДТП с участием СИМ, в которых четыре человека погибли и 310 получили травмы. При этом число погибших и пострадавших в таких авариях уменьшилось на 42,9 и 60,2% соответственно.