В Италии машина с отцом и сыном провалилась в воронку посреди моста

Фото: corriere.it

В коммуне Вальданьо в Италии машина с отцом и сыном провалилась в воронку, которая образовалась посреди дороги. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По данным СМИ, трагедия произошла, когда 64-летний Леоне Нардон вместе с 21-летним сыном Франческо Нардон ехал на машине по мосту. Под автомобилем резко образовалась огромная яма, в результате чего авто упало в реку.

Родственники, заметив пропажу мужчин, обратились в полицию. Во время поисков останки отца нашли в русле реки Агно – это примерно в десяти километрах от места трагедии. Тело его сына обнаружили запутавшимся в растительности.

Известно, что в день происшествия в регионе Италии шли аномально сильные дожди. Отец с сыном, предположительно, ехали помогать пострадавшим от непогоды.

Ранее в Хакасии число пострадавших из-за ураганного ветра возросло до 32. В их числе оказался ребенок. Все обратились в медицинские организации. Врачи выявили у них травмы различной степени тяжести.