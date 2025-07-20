Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июля, 09:30

Происшествия

Новости мира: машина въехала в толпу прохожих в Лос-Анджелесе

Новости мира: машина въехала в толпу прохожих в Лос-Анджелесе

Прокуратура Москвы взяла под контроль расследование ДТП с "Газелью" на Шоссейном проезде

Собянин: еще один БПЛА сбит силами ПВО Минобороны на подлете к Москве

Собянин: ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву

Новости регионов: фура взорвалась на трассе Тюмень–Омск

Китайский акробат упал во время выступления в Большом Московском цирке

Новости мира: автомобиль въехал в толпу в Лос-Анджелесе

На МКАД произошла авария с участием автомобиля и мотоцикла

Новости мира: мощные ливни спровоцировали наводнение в Вирджинии

Массовая авария произошла на Лужнецкой эстакаде

В Лос-Анджелесе машина въехала в толпу прохожих. Это произошло на бульваре Санта-Моника возле развлекательного клуба The Vermont Hollywood. В результате происшествия пострадало как минимум 30 человек. Семь из них доставили в больницу в критическом состоянии. На данный момент правоохранители выясняют, что стало причиной такого поведения водителя.

Спасатели борются с лесными пожарами на юге и в центре Испании. Огонь распространяется уже несколько дней из-за засушливой погоды и продолжительной экстремальной жары. В одной из провинций пламя уничтожило более 2 500 гектаров пастбищ и лесных массивов. Ситуация осложняется сильным ветром, а густой дым уже приблизился к столице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПпожарза рубежомвидеоСтанислав Кулик

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика