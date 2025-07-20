Новости мира: машина въехала в толпу прохожих в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе машина въехала в толпу прохожих. Это произошло на бульваре Санта-Моника возле развлекательного клуба The Vermont Hollywood. В результате происшествия пострадало как минимум 30 человек. Семь из них доставили в больницу в критическом состоянии. На данный момент правоохранители выясняют, что стало причиной такого поведения водителя.

Спасатели борются с лесными пожарами на юге и в центре Испании. Огонь распространяется уже несколько дней из-за засушливой погоды и продолжительной экстремальной жары. В одной из провинций пламя уничтожило более 2 500 гектаров пастбищ и лесных массивов. Ситуация осложняется сильным ветром, а густой дым уже приблизился к столице.

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