Новости мира: два спорткара столкнулись и загорелись на трассе "Нюрбургринг" в Германии

В Германии на трассе "Нюрбургринг" произошла крупная авария во время открытого заезда: Porsche 911 и BMW M2 столкнулись на скорости около 190 километров в час. После удара обе машины вылетели с трассы, врезались в ограждение и загорелись. По предварительным данным, оба водителя остались живы.

В Румынии медведь напал на итальянского туриста, который остановился сделать селфи с медвежонком. На мужчину набросилась мать детеныша. Спасти пострадавшего не удалось. К приезду экстренных служб он уже был мертв.

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