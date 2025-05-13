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13 мая, 11:45

Происшествия

Новости мира: воздушный шар загорелся на фестивале в Мексике

Новости мира: воздушный шар загорелся на фестивале в Мексике

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Воздушный шар загорелся на фестивале в Мексике, поднявшись в небо. Он стал стремительно падать. Пассажир вылез наружу, пытался удержаться за корзину, но в итоге сорвался вниз и погиб. Еще два человека, которые были на воздушном шаре, получили сильные ожоги. Полиция начала расследование.

Президент США Дональд Трамп допустил личное участие в переговорах между Москвой и Киевом в Турции. Встреча может состояться в Стамбуле 15 мая. Трамп также заявил, что переговоры могут привести к хорошим результатам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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