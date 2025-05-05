"Россети" завершили основные работы по восстановлению энергоснабжения в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Энергетики группы "Россети" в ночь с 4 на 5 мая завершили основные работы по восстановлению электроснабжения потребителей в Московской области после сильного шторма, который обрушился на регион в ночь с 1 на 2 мая.

"В общей сложности восстановлено электроснабжение более 800 населенных пунктов Подмосковья", – рассказали в пресс-службе компании.

К настоящему моменту напряжение полностью проведено во всех энергообъектах потребителей в западной и северо-западной частях региона. Сейчас завершается перевод потребителей с резервной схемы на основную в городских округах Истра и Рузский.

Электричество также восстановлено в Клину и Талдомском, помимо округов Пушкинский, Мытищи и Сергиево-Посадский. Вместе с этим компания продолжает соответствующие работы в Солнечногорске и Дмитровском округе, которые пострадали от непогоды сильнее всего.

"За ночь произведена оперативная перегруппировка сил и средств для скорейшего обеспечения электроэнергией оставшихся отдельных населенных пунктов", – уточнили в пресс-службе.

В компании добавили, что все работы проводятся круглосуточно, несмотря на ливень и ветер, порывы которого достигают 17 метров в секунду. Там же обратили внимание на единичные повторные отключения электроэнергии из-за падения деревьев, заверив, что эти проблемы устраняются оперативно.

"В настоящее время активно ведется работа по отработке заявок в потребительской сети 0,4 кВ, среди которых преимущественно садовые и дачные товарищества. Оказывается помощь в подключении абонентов, самостоятельно обслуживающих свои электросети", – заключили "Россети".

Электроснабжение нарушилось в нескольких округах Московской области из-за сильного снегопада и порывистого ветра. В частности, без света остались жители 11 муниципалитетов.

Авария стала одной из крупнейших за последние 15 лет. Специалистам приходится не только устранять повреждения, но и прокладывать новые линии электропередачи.