Сотрудники МЧС продолжают ликвидировать последствия непогоды в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

Сотрудники МЧС России продолжают ликвидировать последствия непогоды в Подмосковье, сообщила пресс-служба Главного управления ведомства по Московской области.

Представители МЧС уточнили, что в результате неблагоприятных погодных условий электроснабжение оказалось нарушено в 11 городских округах. Кроме того, упали свыше 1,5 тысячи деревьев в 14 муниципальных образованиях.

В ликвидации последствий аномальных метеоусловий участвуют около 1,2 тысячи человек и более 400 единиц техники, указали в ведомстве, подчеркнув, что ситуация находится на контроле ГУ МЧС по региону.

При этом к настоящему моменту возобновлена подача электричества почти во всех социально-значимых объектах Подмосковья, указал в беседе с телеканалом "360" директор ПАО "Россети Московский регион" Александр Пятигор.

"На данный момент в ликвидации аварий задействовано более 100 автономных источников питания, которые обеспечивают электроснабжение социально-значимых объектов", – уточнил он.

В ночь на 2 мая в Московской области выпало от 21 до 25 миллиметров осадков в разных районах. Эти показатели соответствуют 35% от месячной нормы осадков.

По последним данным, из-за аномальных погодных условий доступа к электричеству не имеют свыше 18 тысяч человек. Отключенными остаются 348 населенных пунктов региона.