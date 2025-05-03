03 мая, 12:35Происшествия
Сотрудники МЧС продолжают ликвидировать последствия непогоды в Подмосковье
Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"
Сотрудники МЧС России продолжают ликвидировать последствия непогоды в Подмосковье, сообщила пресс-служба Главного управления ведомства по Московской области.
Представители МЧС уточнили, что в результате неблагоприятных погодных условий электроснабжение оказалось нарушено в 11 городских округах. Кроме того, упали свыше 1,5 тысячи деревьев в 14 муниципальных образованиях.
В ликвидации последствий аномальных метеоусловий участвуют около 1,2 тысячи человек и более 400 единиц техники, указали в ведомстве, подчеркнув, что ситуация находится на контроле ГУ МЧС по региону.
При этом к настоящему моменту возобновлена подача электричества почти во всех социально-значимых объектах Подмосковья, указал в беседе с телеканалом "360" директор ПАО "Россети Московский регион" Александр Пятигор.
"На данный момент в ликвидации аварий задействовано более 100 автономных источников питания, которые обеспечивают электроснабжение социально-значимых объектов", – уточнил он.
В ночь на 2 мая в Московской области выпало от 21 до 25 миллиметров осадков в разных районах. Эти показатели соответствуют 35% от месячной нормы осадков.
По последним данным, из-за аномальных погодных условий доступа к электричеству не имеют свыше 18 тысяч человек. Отключенными остаются 348 населенных пунктов региона.
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