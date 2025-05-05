ТАСС: почти 16 тыс человек остаются без света в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Воробьев LIVE"

Без электричества в Московской области остаются почти 16 тысяч человек, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

"На сегодняшний день без электроснабжения остаются почти 6 тысяч домов в Подмосковье", – рассказал собеседник.

По его словам, восстановительные работы в регионе продолжаются. Вместе с тем в 14 муниципалитетах Подмосковья обнаружили свыше 1 500 упавших под влиянием непогоды деревьев. При этом повреждения получили 199 автомобилей.

Электроснабжение в нескольких округах Московской области было нарушено из-за сильного снегопада и ветра в ночь на 2 мая. Тогда без света оказались жители нескольких населенных пунктов в 11 муниципалитетах региона. Авария стала одной из крупнейших за последние 15 лет. Специалистам приходится не только восстанавливать, но и выстраивать новые линии электропередачи с нуля.

Электроснабжение в основной части региона удалось восстановить к 4 мая, указывал глава области Андрей Воробьев. Однако непростая ситуация еще сохранялась в округах Истра, Дмитров, Клин, Талдом, Солнечногорск и Сергиев Посад. В частности, под Истрой без света на тот момент оставались 25 населенных пунктов и 64 садовых товарищества.

