Воробьев сообщил о восстановлении электроснабжения в основной части Подмосковья

Фото: телеграм-канал "Воробьев LIVE"

Электроснабжение в основной части Подмосковья, затронутой циклоном, восстановлено. Об этом в телеграм-канале написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, непростыми остаются Истра, Дмитров, Клин, Талдом, Солнечногорск и Сергиев Посад. Воробьев также поблагодарил коллег из Твери, Воронежа, Смоленска и Брянска, откуда прибыли дополнительные бригады энергетиков.

В настоящее время, уточнил он, работы по так называемой высокой стороне почти завершены, продолжается восстановление фидеров – высоковольтных линий по 110 киловатт, которые доставляют до потребителей энергию от питающих центров.

"Что касается "низкой стороны" – это сети по 0,4 киловатта, которые подводят электричество к населенным пунктам. После восстановления фидеров бригады переходят туда, там тоже много работы", – говорится в публикации.

Губернатор уточнил, что основная часть упавших деревьев распилена и увезена. Все бригады по ликвидации последствий аварии работают круглосуточно.

Из-за снегопада с сильным ветром в Подмосковье электроснабжение было нарушено в 11 городских округах. Кроме того, более 1,5 тысячи деревьев упали в 14 муниципальных образованиях. Последствия ликвидируют около 1,2 тысячи человек и свыше 400 единиц техники, уточнили в подмосковном главке МЧС РФ.

Директор ПАО "Россети Московский регион" Александр Пятигор назвал аварию одной из крупнейших за последние 15 лет. С его слов, воздействие циклона привело к тому, что специалисты не только восстанавливают, но и выстраивают заново новые линии электропередачи.