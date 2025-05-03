03 мая, 22:15Происшествия
Майский снегопад в Подмосковье повредил почти 200 автомобилей
Почти 200 автомобилей оказались повреждены, повалены около 1,5 тысячи деревьев – таковы последствия майского снегопада в Подмосковье. Несколько округов остались без электричества.
Специалисты восстановили более 2,5 тысяч энергообъектов и подключили к сети около 500 населенных пунктов, однако работы еще продолжаются. Некоторые линии электропередачи приходится прокладывать заново.
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