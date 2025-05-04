В подмосковной Истре без электричества остаются 25 населенных пунктов

Фото: телеграм-канал "Россети Московский регион"

В муниципальном округе Истра Московской области без электричества остаются 25 населенных пунктов и 64 СНТ. Об этом заявила глава муниципального округа Татьяна Витушева.

"Котельные и ВЗУ работают в штатном режиме. Сотрудники территориальных отделов с представителями энергетиков, а также со старостами деревень и председателями СНТ продолжают обследование своих территорий на предмет порывов электропроводов, неисправностей подстанций", – написала она в своем телеграм-канале.

При этом в округе работают 23 аварийные бригады. Работы, по словам Витушевой, не прерываются.

Сильный снегопад с ветром ранее нарушил электроснабжение в населенных пунктах 11 округов Подмосковья. В итоге авария в энергосистеме региона стала одной из крупнейших за последние 15 лет.

Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что электроснабжение в основной части региона уже восстановлено. Но непростая ситуация остается в округах Истра, Дмитров, Клин, Талдом, Солнечногорск и Сергиев Посад.

