Eldiario: два участника полумарафона в Мадриде умерли во время соревнований

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Двое участников полумарафона в Мадриде умерли во время соревнований. Об этом пишет Eldiario.es.

По данным СМИ, одному из умерших мужчин было 35 лет. Он потерял сознание и был доставлен в больницу, но скончался в медицинском учреждении из-за проблем с сердцем. Второму мужчине было 20 лет, его направили в медучреждение в тяжелом состоянии, но врачи также не смогли спасти пациента.

Всего в полумарафоне приняли участие 27 тысяч человек, из которых 50 потребовалась медпомощь. За 24-летнюю историю спортивного соревнования, пишет издание, всего было зафиксировано 4 смерти – последние разы такое происходило в 2005 и 2010 годах.

Ранее российская спортсменка из Санкт-Петербурга Елена Смирнова утонула во время соревнований по триатлону Ironman в Барселоне. Турнир проходил в октябре 2024 года – он считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире. В него входят заплыв на почти 4 километра, заезд на велосипеде по шоссе на 180 километров и марафонский забег на свыше 42 километров.

