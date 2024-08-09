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09 августа, 14:57

Спорт

Экс-временный президент ФИФА Хаяту умер во время Олимпийских игр

Фото: AP Photo/Segun Ogunfeyitimi

Бывший временный глава ФИФА Исса Хаяту скончался на 78 году жизни во время Олимпийских игр, пишет Associated Press.

При этом в публикации другие детали не приводятся. Хаяту присутствовал на соревнованиях как почетный член МОК.

Действующий президент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования близким Хаяту.

"Опечален известием о кончине Иссы Хаяту. Он был страстным поклонником спорта и посвятил свою жизнь работе в спортивном менеджменте. <...> Покойся с миром", – говорится в публикации в одной из его соцсетей.

Хаяту родился в известной камерунской семье, его брат Саду занимал пост премьер-министра страны в 1991–1992 годах. В период с 1988 по 2017 года Хаяту был президентом Африканской конфедерации футбола.

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