Российская спортсменка утонула во время турнира по триатлону Ironman в Барселоне

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Российская спортсменка из Санкт-Петербурга Елена Смирнова утонула во время соревнований по триатлону Ironman в Барселоне. Об этом РИА Новости сообщила сестра россиянки Наталья.

Турнир по триатлону Ironman прошел 6 октября. Он считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире. Каждая отдельная гонка серии состоит из трех этапов, которые проводятся без перерыва – заплыв на 3,86 километра, заезд на велосипеде по шоссе на 180 километров и марафонский забег на 42,195 километра.

Ранее олимпийская спортсменка из Уганды Ребекка Чептегеи умерла после того, как ее облили бензином и подожгли. В убийстве подозревался ее молодой человек, писали СМИ.

Журналисты утверждали, что возлюбленный спортсменки по имени Диксон Ндиема напал на нее во время ссоры из-за земельного участка, на котором построен дом Чептегеи. Девушку доставили в больницу с 75% ожогами тела, однако врачи не смогли ее спасти.