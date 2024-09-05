Участница Олимпиады в Париже погибла после нападения в Уганде

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Бегунья из Уганды Ребекка Чептегеи скончалась после того, как ее облили бензином и подожгли. В убийстве Чептегеи подозревается ее бойфренд. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Reuters.

"Мы узнали о печальной кончине нашей олимпийской спортсменки Ребекки Чептегеи после жестокого нападения ее бойфренда", – сообщил президент Олимпийского комитета Уганды Дональд Рукаре.

СМИ писали, что возлюбленный спортсменки по имени Диксон Ндиема вылил на девушку целую канистру бензина, а после поджег ее. Нападение произошло во время ссоры из-за земельного участка, на котором был построен дом Чептегеи. Девушка была доставлена в больницу с ожогами 75% тела.

33-летняя Ребекка Чептегеи приняла участие в марафоне на Олимпийских играх в Париже. Там она заняла 44-е место. В прошлом году во время марафона во Флоренции спортсменка пришла второй.

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