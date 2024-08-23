"Известия": москвич подлил жене в косметику средство для очистки труб

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Мужчина подлил средство для очистки труб в косметику жены в Москве. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

Инцидент произошел 18 августа. В тот день мужчина, находясь в процессе развода со своей супругой, решил добавить ей средство для очистки труб в емкость, в которой было средство для умывания лица. В результате женщина получила химическое раздражение глаз. Сейчас ее госпитализировали.

Пострадавшая обратилась в полицию. В свою очередь, следователи начали проверку по данному происшествию.

Ранее суд назначил принудительное лечение в психиатрическом стационаре мужчине, который в апреле облил серной кислотой двух женщин в городском округе Щелково.

Злоумышленник подошел со спины к 16-летней девушке и облил ее серной кислотой, нанеся тем самым ожоги спины и ног. В тот же день рядом с местом первого инцидента он напал с химическим веществом на другую женщину. Кислота обожгла ей кожу лица и шеи. В ходе расследования возбужденного по статье о хулиганстве уголовного дела было установлено, что злоумышленник сделал это, пребывая в невменяемом состоянии.

