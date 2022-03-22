Мужчина, обливший серной кислотой прохожих в Домодедове, объяснил свой поступок

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Мужчина, который облил серной кислотой прохожих в подмосковном Домодедове, объяснил свой поступок ревностью и обидой. Об этом сообщается на сайте МВД России.

По версии следствия, утром 21 марта возле подъезда жилого дома в Подольском проезде он облил жидкостью 26-летнюю девушку и ее молодого человека, в результате чего они получили химические ожоги и были госпитализированы.

В результате происшествия также пострадал 11-летний ребенок, проходивший мимо. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью").

В ходе допроса подозреваемый рассказал, что знаком с пострадавшей с 2011 года. Однако незадолго до происшествия они поссорились. По словам молодого человека, купить серную кислоту ему удалось вживую в одном из магазинов. Вину он полностью признал.

