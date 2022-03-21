Полиция возбудила дело по факту причинения химических ожогов троим жителям Домодедова

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Полиция возбудила уголовное дело после того, как мужчина облил серной кислотой трех человек в подмосковном Домодедове. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Московской области.

Дело возбудили по статье 112 Уголовного кодекса РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью").

Происшествие случилось 21 марта рядом с одним из жилых домов. Неизвестный плеснул в лицо мужчине и женщине некое вещество, предположительно серную кислоту. Оно также попало на руки проходившему мимо школьнику. Все трое были госпитализированы.

