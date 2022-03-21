Неизвестный облил прохожих серной кислотой в Домодедове

13:39
Фото: СК РФ
Следователи выясняют обстоятельства нападения на прохожих неизвестного с серной кислотой. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного управления СК РФ.
"21 марта 2022 года в правоохранительные органы городского округа Домодедово поступила информация о доставлении в больницу трех человек, в том числе ребенка, с ожогами разных частей тела. По данному факту <...> незамедлительно организована проверка", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в понедельник утром рядом с одним из жилых домов неизвестный плеснул в лицо мужчине и женщине некое вещество, предположительно серную кислоту. Оно также попало на руки проходившему мимо школьнику. Все трое были госпитализированы.
В настоящее время полиция разыскивает нападавшего, решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела. Как утверждает источник ТАСС, нападавший – бывший супруг пострадавшей женщины.
В ноябре прошлого года неизвестный напал с газовым пистолетом на семейную пару в центре Москвы. После инцидента мужчина и женщина были доставлены в одну из столичных больниц с химическими ожогами глаз. Позже стало известно, что пострадавшие – один из основателей группы "Ногу свело!" Антон Якомульский и его супруга.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: