Неизвестный облил прохожих серной кислотой в Домодедове

Фото: СК РФ

Следователи выясняют обстоятельства нападения на прохожих неизвестного с серной кислотой. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного управления СК РФ.

"21 марта 2022 года в правоохранительные органы городского округа Домодедово поступила информация о доставлении в больницу трех человек, в том числе ребенка, с ожогами разных частей тела. По данному факту <...> незамедлительно организована проверка", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в понедельник утром рядом с одним из жилых домов неизвестный плеснул в лицо мужчине и женщине некое вещество, предположительно серную кислоту. Оно также попало на руки проходившему мимо школьнику. Все трое были госпитализированы.

В настоящее время полиция разыскивает нападавшего, решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела. Как утверждает источник ТАСС, нападавший – бывший супруг пострадавшей женщины.

В ноябре прошлого года неизвестный напал с газовым пистолетом на семейную пару в центре Москвы. После инцидента мужчина и женщина были доставлены в одну из столичных больниц с химическими ожогами глаз. Позже стало известно, что пострадавшие – один из основателей группы "Ногу свело!" Антон Якомульский и его супруга.

