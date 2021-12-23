Решение ЕСПЧ по делу Маргариты Грачевой может повлиять на законодательство РФ – МИД

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Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу Маргариты Васильевой (в прошлом – Грачева. – Прим. ред.), которой бывший муж отрубил кисти рук, может повлиять на российское законодательство в сфере домашнего насилия. Такое мнение в беседе с РИА Новости озвучил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.
"Вполне может быть (повлияет на законы РФ. – Прим. ред.), потому что какие-то законодательные инициативы на этот счет и законопроекты рассматриваются", – сказал дипломат.
По его словам, существует множество подходов к этому вопросу, обусловленных историческими и религиозными факторами. Сложность заключается в том, чтобы эти позиции примирить, заключил Лукьянцев.
В декабре 2017 года Дмитрий Грачев похитил жену Маргариту и вывез ее в лес, где угрожал убить. Там он в порыве ревности топором отрубил ей кисти рук, а затем сам отвез женщину в больницу. Врачам удалось спасти одну руку, а на месте второй установили протез.
По версии следствия, мужчина заранее готовился к преступлению, а потом признался в содеянном в надежде на менее серьезное наказание. Впоследствии Серпуховский городской суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима, а также обязал выплатить пострадавшей компенсацию в размере двух миллионов рублей.
ЕСПЧ посчитал, что российские власти не приняли должных мер для защиты женщины от домашнего насилия, а вмешательство правоохранительных органов назвал несвоевременным. В итоге суд обязал Россию выплатить Маргарите 370 тысяч евро.
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