Маргарита Грачева опубликовала фото со свадьбы

Фото: instagram.com/margoritka1211

Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, опубликовала на своей странице в Instagram свадебную фотографию.

Супруги расписались в сентябре этого года. Грачева в качестве свадебного наряда выбрала белый комбинезон, а ее муж – бежевый костюм.

На своей странице Грачева также напомнила, что с момента трагедии прошло уже три года. Она призналась, что все еще надеется на скорое принятие закона о профилактике семейно-бытового насилия, который будет направлен на спасение женщин.

"Я очень хочу верить, что в следующем году моя публикация будет с противоположным текстом, что закон есть и, главное, он помогает. Пусть в нашем государстве и законодательстве произойдет эволюция и продвижение в сторону принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия", – написала Грачева.

В декабре 2017 года Дмитрий Грачев похитил жену Маргариту и вывез ее в лес. Там он отрубил ей кисти рук, а затем сам отвез ее в больницу. По версии следствия, мужчина заранее готовился к преступлению, а потом признался в содеянном в надежде на менее серьезное наказание. Впоследствии Серпуховский городской суд приговорил злоумышленника к 14 годам колонии строгого режима.

Для помощи в борьбе с домашним насилием на сайте Москва 24 запущен специальный проект. Маргарита Грачева подготовила пошаговый план, как распознать насилие, подготовить свой уход от агрессора, обеспечить собственную безопасность и обратиться в полицию так, чтобы получить помощь.