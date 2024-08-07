Суд отправил на лечение мужчину, облившего кислотой двух женщин в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Суд назначил принудительное лечение в психиатрическом стационаре мужчине, который облил серной кислотой двух женщин в городском округе Щелково, сообщили в пресс-службе главного СУ СК России по Подмосковью.

Инстанция сочла собранные следователями доказательства вины 32-летнего мужчины достаточными для вынесения соответствующего постановления.

В ходе расследования было установлено, что обвиняемый нарушил статьи уголовного кодекса о хулиганстве с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия, а также умышленном причинении тяжкого и легкого вреда здоровью. При этом следователи выяснили, что он сделал это, пребывая в невменяемом состоянии.

"В ходе предварительного следствия проведены химическая, судебно-медицинские экспертизы, а также психолого-психиатрическая, согласно заключению которой мужчина не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий", – рассказали сотрудники СК.

Мужчина совершил преступление 10 апреля в поселке Монино. Вечером того дня он подошел со спины к 16-летней девушке и облил ее серной кислотой, нанеся тем самым ожоги спины и ног.

В тот же день рядом с местом первого инцидента он напал с химическим веществом на другую женщину. Кислота обожгла ей кожу лица и шеи.

В СК возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Позднее подозреваемого задержали в Люберецком городском округе.