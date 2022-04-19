Неизвестный облил кислотой женщину на востоке столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Женщину облили неустановленной жидкостью в Погонном проезде на востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

В ведомстве уточнили, что пострадавшей оказалась 56-летняя женщина. Она госпитализирована с ожогами лица, шеи и туловища, кислотой поражено 10% тела. По предварительным данным, причиной мог стать семейный конфликт.

Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника.

Ранее сообщалось, что возле подъезда жилого дома в Подольском проезде он облил жидкостью 26-летнюю девушку и ее молодого человека, в результате чего они получили химические ожоги и были госпитализированы.

В результате происшествия также пострадал 11-летний ребенок, проходивший мимо. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью").

В ходе допроса подозреваемый рассказал, что знаком с пострадавшей с 2011 года. Однако незадолго до происшествия они поссорились. По словам молодого человека, купить серную кислоту ему удалось вживую в одном из магазинов. Вину он полностью признал.