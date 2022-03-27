В Красноярском крае семилетний мальчик поджег вещи в кладовке и получил 98% ожогов тела

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Следователи начали проверку после того, как семилетний ребенок в красноярском городе Назарове поджег вещи в кладовке и получил 98% ожогов тела. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК.

По предварительной информации, мальчик находился в гостях у бабушки и дедушки Вечером ребенок взял спички и заперся в кладовке, где поджег находившиеся там вещи. Заметив распространение дыма из кладовки, дедушка вскрыл дверь и вытащил внука. Мальчик с 98% ожогов кожи тела доставлен в больницу.

В ведомстве добавили, что выполняются проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что отец, мать и ребенок пострадали при взрыве бытового газа в подмосковном Серпухове. В результате произошло обрушение половины дома. Пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Мужчина получил ожоги, а женщина и ребенок – травмы головы.

ЧП произошло в частном доме, где проживали пять семей. После взрыва возгорания не последовало. По предварительной информации, причиной случившегося могла стать неправильная эксплуатация газового оборудования.