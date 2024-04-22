Умерла российская волейболистка Арина Михайлина

Фото: mst.mosreg.ru

Спортсменка Арина Михайлина, представляющая "Заречье-Одинцово" в пляжном волейболе, скончалась на 22-м году жизни. Об этом сообщила Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) на своем сайте.

По информации федерации, тело волейболистки обнаружили вечером 21 апреля. При этом причины смерти девушки не уточняются.

В свою очередь, генсекретарь ВФВ Александр Яременко рассказал ТАСС, что семья умершей спортсменки получит всю необходимую помощь.

Арина Михайлина была победительницей первенства России среди девушек до 17 лет (2018) и бронзовым призером Спартакиады учащихся (2019). Также спортсменка представляла молодежную сборную РФ на соревнованиях.