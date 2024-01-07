Российская шорт-трекистка Анастасия Середа умерла в возрасте 20 лет

Фото: телеграм-канал "Союз конькобежцев России"

Воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва по шорт-треку Анастасия Середа умерла на 21-ом году жизни. Об этом сообщил Союз конькобежцев РФ в своем телеграм-канале.

При этом причина смерти девушки не уточняется.

"Большую утрату понесла конькобежная семья – не стало Анастасии Середы. Выражаем соболезнования родным и близким Анастасии", – говорится в сообщении.

Спортсменка родилась 30 марта 2003 года. Она являлась воспитанницей Спортивной школы олимпийского резерва по шорт-треку. Середа занимала призовые места в составе эстафетной команды на соревнованиях Кубка РФ.

В основном зачете она выступала за Санкт-Петербург. Также спортсменка имела звание мастера спорта РФ.

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