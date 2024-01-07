07 января, 08:41Спорт
Российская шорт-трекистка Анастасия Середа умерла в возрасте 20 лет
Фото: телеграм-канал "Союз конькобежцев России"
Воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва по шорт-треку Анастасия Середа умерла на 21-ом году жизни. Об этом сообщил Союз конькобежцев РФ в своем телеграм-канале.
При этом причина смерти девушки не уточняется.
"Большую утрату понесла конькобежная семья – не стало Анастасии Середы. Выражаем соболезнования родным и близким Анастасии", – говорится в сообщении.
Спортсменка родилась 30 марта 2003 года. Она являлась воспитанницей Спортивной школы олимпийского резерва по шорт-треку. Середа занимала призовые места в составе эстафетной команды на соревнованиях Кубка РФ.
В основном зачете она выступала за Санкт-Петербург. Также спортсменка имела звание мастера спорта РФ.
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